قرض جديد لأبناء المزارعين للمساهمة في مصروفات التعليم.. «إحنا في ضهرك»

أعلن البنك الزراعي المصري، إطلاق قرض شخصي للمساهمة في تغطية مصروفات التعليم لأبناء المزارعين، بتمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه، لدعم المزارعين ومساعدتهم على تحمل تكاليف مصروفات المدارس والجامعات لأبنائهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح وبدء العام الدراسي الجديد، تحت شعار «علمهم وإحنا في ضهرك».

قرض مصروفات التعليم

ويتيح قرض مصروفات التعليم، تمويل المصاريف الدراسية ومستلزمات الدراسة لطلاب المدارس والجامعات من أبناء المزارعين الحائزين للأراضي الزراعية، إذ يجرى احتساب القرض بواقع 2000 جنيه عن كل فدان ببطاقة الحيازة للمزارع، وذلك بحد أدنى 2000 جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه.

وتبلغ مدة التمويل 12 شهرا، ويتيح البنك للعميل مرونة في دورية السداد حسب اختيار العميل، حيث يمكن سداد القرض على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية للتيسير على المزارعين، بالإضافة إلى منح العميل وثيقة تأمين حياة مجانية خلال فترة القرض.

وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه أنه يجرى إطلاق القرض من خلال جميع فروع البنك بالمحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية، ليستفيد جميع المزارعين من التمويل الجديد، وذلك في إطار حرص البنك الزراعي المصري على دعم ومساندة جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق التنمية في الريف المصري، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الاحتفال بعيد الفلاح

ويأتي إطلاق قرض مصروفات التعليم ضمن فعاليات البنك الزراعي المصري احتفالا بعيد الفلاح، حيث أعلن البنك عن تقديم باقة مميزة من الخدمات المصرفية والمزايا الإضافية لجميع عملائه الحاليين والجدد، في إطار مبادرة الشمول المالي للفلاح خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2023 برعاية البنك المركزي المصري، تأكيدا على دعم و تقدير البنك المستمر للفلاح المصري الذى بدوره يسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة ويشكل قاطرة نمو الاقتصاد الوطني.

وتشمل هذه الباقة فتح الحسابات المصرفية (توفير/ جاري/ نشاط اقتصادي) مجانا دون مصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار بطاقات «ميزة» الخصم المباشر مجانا، وإصدار بطاقات «ميزة» مسبقة الدفع مجانا، بالإضافة إلى فتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 16 سنة مجانا ودون حد أدنى لفتح الحساب.