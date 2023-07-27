رئيس البنك الزراعي: عالجنا مشكلات مديونيات الفلاحين

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن هناك تنسيقيًا مع وزارة الزراعة حول مشروع التحسين الوراثي والزراعي، موضحا أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن وزيادة دخل المزارع.

دعم التصنيع لمحصول الفراولة

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم توعية العملاء في الريف حول أهمية الشمول المالي، لافتا إلى أن هناك دعما للمزارعين لتصدير وتصنيع محصول الفراولة.

دعم مزارعي قصب السكر

كما أكد أنه تم دعم مزارعي قصب السكر بملياري جنيه، موضحا أنه تم معالجة مشكلة المديونيات المتراكمة للفلاحين بتسوية بلغت أكثر من 8 ملايين جنيه، كما أكد أن للبنك دور مجتمعي ويتعامل من منطق المسئولية المجتمعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا.