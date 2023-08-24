البنك الزراعي يقدم مبادرة باب رزق بدون مصاريف بنكية.. كيف تحصل عليها؟

يقدم البنك الزراعي المصري مبادرة باب رزق بمختلف المحافظات في إطار حرص الدولة على دعم أصحاب الحرف الصغيرة والمهن الحرة والمرأة المعيلة، فهي مبادرة وطنية تستهدف توفير تمويل ميسر بدون مصاريف بنكية وبفائدة متناقصة لـ7 فئات، ويمكن أن يشترك في التمويل الواحد حتي 4 أشخاص.

المستندات المطلوبة للتقديم في المبادرة

يتطلب التقديم للبنك الزراعي المصري بمبادرة باب رزق، بعض المستندات والأوراق وهي :

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية

ـ إيصال مرافق مياه وكهرباء وغاز حديث

ـ صورة بطاقة الضامن

وتتلخص دورية السداد في شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي حسب طبيعة التمويل والغرض منه، أما سعر العائد فيكون 11.25 سنوية متناقصة اذوي الهمم.

المميزات

تتميز مبادرة باب رزق التي يقدمها البنك الزراعي المصري بأنها :

1ـ فائدة سنوية متناقصة

2ـ بدون مصاريف بنكية

3ـ أنظمة سداد تتناسب مع الجميع

4ـ سهولة الاجراءات وسرعة التنفيذ

5ـ فترة سماح حتي 60 يوم قبل أول قسط

6ـ إمكانية الاشتراك بين 4 مقترضين في قرض واحد

7ـ إمكانية ضمان المقترضين بعضهم البعض

8ـ إصدار بطاقة ميزة البنك الزراعي المصري مجانا

ويتمثل الحد الأدني في حجم التمويل 2000 جنيه، أما الحد الأقصي 10000 جنيه، وتكون الحد الأدني في مدة التمويل 6 أشهر، والأقصي 12 شهر

الفئات المستهدفة

تستهدف مبادرة البنك الزراعي فئات معينة من المجتمع نوضحها في السطور التالية :

ـ المرأة الريفية

ـ المرأة المعلية

ـ الباعة الجائلون العاملون في تجارة المنتجات الزراعية والأدوات ومستلزمات الزراعة

ـ العاملون في الصناعات الريفية والحرفية صناعة السجاد والتريكو

ـ مربو الطيور الدواجن والبط والأرانب

ـ مربو الأغنام والماعز

ـ أصحاب الحرف اليدوية