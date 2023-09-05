وزير المالية: كثير من الدول تواجه مشكلة التغير الديموجرافي للهيكل السكاني

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ كثير من الدول تواجه مشكلة التغير الديموغرافي للهيكل السكاني، ما يعني خلل بين الأعمار الصغيرة والكبيرة، موضحا أنّ الخطر يكمن في زيادة عدد الفئة العمرية فوق 60 عاما، وبالتالي تمويل الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية لهذا الجزء، بالضغط على الأنظمة بصورة كبيرة للغاية، وبالتالي التأثير على الحالة المالية العامة للدولة، حسب الهيكل المالي الذي يمول النظام.

وأضاف «معيط»، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «في مصر لدينا خطرين، الأول ارتفاع معدلات النمو السكاني بشكل كبير للغاية، والثاني تحسن في معدلات توقع الحياة عند سن الإحالة للمعاش، كون هذا يزيد العبء على الدولة».

وتابع وزير المالية، أنّ الاستدامة المالية أساس قدرة واستمرار أي منظومة صحية، ووعدنا المواطنين بأنّ منظومة التأمين الصحي الشامل ستكون ذات جودة وتلبي احتياجاتهم».