المدير الإقليمي بصندوق الأمم المتحدة للسكان: دعمنا مصر في صياغة الاستراتيجية الوطنية

قال الدكتورة ليلى بكر، المدير الإقليمي للدول العربية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، إنَّ معدلات المواليد ليست المشكلة أو الحل أيضًا، إنما اختيار الإنجاب والبدء في تكوين أسرة هو قرار إنساني وله الكثير من الأبعاد والتداعيات.

وأضافت «بكر»، خلال كلمتها في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «بدأنا نركز على الأرقام التي أخذتنا إلى مسار عكس ما نريده وهو عكس التنمية، وإذ أرادنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر والدول بتلك المنطقة، علينا النظر إلى الجانب الحقوقي».

وتابعت: «صندوق الأمم المتحدة للسكان بذل الكثير من الجهود وقدم الدعم للحكومة المصرية من أجل صياغة استراتيجية السكان الجديدة»، مشيرة إلى أنَّه يجب التركيز على الدعم المادي سواء كان مباشرا أو دعم سلاسل الإمداد.

وأشارت إلى أنَّه لا يمكن أن يكون هناك نظامًا لتنظيم الأسرة دون توفير الاحتياجات الأساسية، متابعة أنَّ التحليل السكاني والديموغرافي يعتمد على توافر البيانات ودقتها للنظر في اتجاهات السكان، لذلك سنستمر في الاستثمار مع الحكومة المصرية من أجل توفير البيانات وتحسين جودتها واستخدامها في كل مسارات التنمية.

وتابعت: «من الضروري العمل على المستوى الاجتماعي، وربط الرغبات والاحتياجات للمجتمعات المختلفة بمصر، وأن يكون هناك أسر تتمتع بالرفاهية، ونود العمل مع الحكومة المصرية على هذا العنصر وهو الحصول على خدمات الصحة الإنجابية المرتبطة بالاستراتيجية الإنجابية 2023 - 2030».