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السيسي: الزيادة السكانية دفعتنا لإنشاء 24 مدينة جديدة

كتب:

شريف سليمان
01:43 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ تقدير الدولة المصرية لموقف الزيادة السكانية دفعها إلى إنشاء 24 مدينة جديدة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في جلسة التحديات والفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بحضوره وتحت رعايته: «بذلنا جهدا ضخمًا في عدة قطاعات بالدولة مثل التعليم والصحة والزراعة والمياه والكهرباء، لا يتناسب أبدًا مع قدراتنا».

وتابع: «أقول للدكتور معيط وزير المالية، ساهم بمساهمة حقيقية، وبرقم معتبر في موضوع تنظيم الأسرة، وهو ما سيعود على المالية العامة للدولة، ليس في المدى القصير والقريب ولكن على المدى البعيد».

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بقلم شريف سليمان