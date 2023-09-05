السيسي: الحكومة تعمل وفق منظومة ذكية في العاصمة الإدارية الجديدة

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه خلال السنوات الخمسة الماضية نجحت الدولة المصرية في إنشاء قواعد بيانات حقيقية تمكّننا من رؤية الدولة المصرية بشكل متكامل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة التحديات والفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بحضوره وتحت رعايته: «الحكومة المصرية تعمل بمنظومة ذكية في مباني العاصمة الإدارية الجديدة، هي ليست مباني شكلها جميل، لكنها حكومة ذكية بكل ما تعمله الكلمة من معنى».

وتابع رئيس الجمهورية: «الهدف من كل ذلك هو التحرك بآليات دولة لمواجهة تحدي يقول كثيرون إنه يصعب التغلب عليه.. قد يصعب، ولكن ليس مستحيلا».