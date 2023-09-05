السيسي لوزيرة رعاية الأسرة في صربيا: الهجرة تحل أزمة انخفاض المواليد في بلادكم

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما صرحت به داريا كيسك وزيرة رعاية الأسرة والسكان بدولة صربيا، بخصوص معاناة بلادها من مشكلة ديموغرافية وهي انخفاض معدل النمو السكاني.

وقال رئيس الجمهورية خلال كلمته في جلسة التحديات والفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، بحضوره وتحت رعايته: «بالنسبة لأصدقائنا في صربيا، فإن المشكلة الديموغرافية موجودة في دول أوروبية كثيرة، وأقول إنَّها قد تكون فرصة لنا حتى نتحدث عن تنظيم الهجرة المشروعة -الشرعية- والتي قد تكون حلا وطاقة عمل تحقق عوائد للاقتصاد في بلدانكم تسهم في الإجراءات المرتبطة بتوفير موارد مالية للنظام الصحي الذي يتأثر بالهرم المقلوب».

وأضاف الرئيس السيسي: «يمكن التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو بآخر لمدة زمنية محددة ثم تعود هذه العمالة مرة اخرى إلى دولنا والدول المشابهة لنا».