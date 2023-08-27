مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن.. قيمة الجوائز وعدد المشاركين

تجرى الفترة الحالية مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن، في الدورة التي تحمل رقم 43 وتقام في المسجد الحرام بمكة المكرمة، بحضور متسابقين من مختلف دول العالم الإسلامي والعربي، وأيضاً مسلمين في الدول الغربية وغيرها من الدول.

متسابق مصري في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

وكشف المتسابق نصر السيد عبدالسلام إبراهيم، من مصر، المشارك في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن، بحسب وسائل إعلام سعودية، عن أنه فخور بالمشاركة في المسابقة، فيما أعرب المتسابق كياو إي لوي، من دولة ميانمار، عن سعادته بالتواجد في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في مكة المكرمة، في أطهر البقاع في الأرض.

تعليق متسابق فلسطيني مشارك في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

وأشار المتسابق طارق حازم نزال، من دولة فلسطين، المشارك في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن، إلى أن المشاركة في المسابقة يعد فخر وإنجاز لكل متسابق، تطبيقاً لقول الله في القرآن الكريم «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون»، مع حرصه على توجيه الشكر للمملكة العربية السعودية التي تستضيف هذه المسابقة.

تعليق الجهة المنظمة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في الكلمة الافتتاحية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن، إن الدورة يشارك فيها 166 متسابقًا، يمثلون 117 دولة من مختلف دول العالم.

ولفت المشرف العام على المسابقة إلى أن مجموع جوائز الفائزين في الدورة تبلغ 4 ملايين ريال؛ إذ يحصل الفائز الأول في الفرع الأول على جائزة قدرها 500 ألف ريال، إضافة إلى هدية مالية لكل مشارك بهذه المسابقة، قدرها 5 آلاف ريال، وهدايا عينية.