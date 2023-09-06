حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 6-9-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

يحرص قطاع عريض من مواليد برج الحمل على متابعة حظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني حيث إن أصحاب هذا البرج يحرصون على تأدية وجباتهم سواء اتجاه الشريك أو العمل على أكمل وجه.

ووفقا للموقع المختص بخبراء علم الفلك، تنشر «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الحمل المهتمين بمعرفة ومتابعة حركة الفلك والكواكب، لمحبي ومتابعي الخرائط الفلكية.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

ينصح الفلك مولود برج الحمل أن يستغل اليوم الأربعاء لصالحه فالقمر في منزلك الثاني ومن المحتمل أن تقوم بالتحضير لمشروع ما أو القيام بعمل مهم، فقط راجع حساباتك جيدا، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

يمنحك الفلك اليوم حضور مهم فحاول أن تستغل هذا مع الشريك مولود برج الحمل إذ تستطيع اليوم أن تؤثر فيمن حولك وتكون قدوة للكثيرين من الأصدقاء وكذلك الحبيب فضلا اختر الكلمات المعبرة.

صفات برج الحمل

ويصنف خبراء الفلك مولود برج الحمل بأنه الشعلة التي لا تنطفي وتحديدا في عاطفته فهو يجيد الحب حتى أن البعض يصفه بأنه العاشق الولهان، ما يجعل الناس تتهافت على الارتباط بسبب حنيته ورغبته الكبيرة في إسعاد شريك حياته من خلال الأفعال والكلمات.