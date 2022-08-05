حظك اليوم برج الحمل الجمعة 5-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل عاطفته المشتعلة على الدوام، التي لا تنطفئ، يعرف لدى الجميع بأنه العاشق الولهان، ما يجعل الناس تتهافت على الارتباط بسبب حنيته ورغبته الكبيرة في إسعاد شريك حياته.

مواصفات برج الحمل

ويحب مولود برج الحمل، أن ينجز عمله في أكبر وقت، فهو لديه قدرة كبيرة على التحمل والتعامل بشجاعة وحزم مع الآخرين، إذ يختار الشهرة إذا جرى وضعه في خانه الاختيار بين المال والشهرة، لأنه يحب دائما أن يكون محط أنظار الجميع من حوله.

واليوم يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لذا تقدمه الوطن وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك والأبراج مواليد برج الحمل أن القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال، لذا على مواليد الحمل الانتباه لأموالك والتفكير جيدا قبل اتخاذ أي قرار شرائي تقوم به،حيث أن الإسراف أو القرارات الشرائية الخاطئة قد تكلفك الكثير وتتسبب في خسارة وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تصنع مستقبلك وتغير الأمور لصالحك بشكل كبير في حياتك، ما يساعدك ذلك على أن تحسن من إدارة المواقف في حياتك العاطفية بشكل كبير، ما يجعل علاقتك أفضل بأحبائك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.