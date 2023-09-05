تفاصيل المرحلة الثانية لتطوير الممشى السياحي في بورسعيد.. مسطحات خضراء

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار العمل في تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي، والذي يُجرى تطويره على مرحلتين، وتم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى منه، وشملت تطوير سور وبوابات الممشى من باب 1 حتى باب 3 جمركي.

أماكن للجلوس ومسطحات خضراء

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير بالمرحلة الثانية تعد استكمالا لما شهده الممشى السياحي من تطوير خلال المرحلة الأولى، حيث سيتم إقامة أماكن جلوس للمواطنين ومسطحات خضراء، بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى، ومراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحي يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد مكانتها.

مشروعات تطوير

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل لسرعة الانتهاء من مشروع تطوير الممشى السياحي بالكامل، والذي يمثل أحد أهم المعالم السياحية لمحافظة بورسعيد، ويعد واجهة حضارية مميزة أمام زائري بورسعيد.

يذكر ان محافظه بورسعيد شهدت مؤخرا تنفيذ مشروعات لتطوير بعض الأماكن السياحية، جعلت منها مقصدا لرحلات اليوم الواحد، ومنها حديقة فريال والجراج أو ديليسيبس باي وجبال الملح وسوق السمك الحضاري.