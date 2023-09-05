محافظ بورسعيد يوجه رسالة لأولياء الأمور: ساعدونا للقضاء على الدروس الخصوصية

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بدعم جهود الأجهزة التنفيذية في محاربة الدروس الخصوصية، حرصًا على تحقيق مستوى تعليمي أفضل للطلاب، مناشدا أولياء الأمور بالمساعدة في ذلك وتدريب أبنائهم للاعتماد على أنفسهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ بورسعيد، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، 2023/2024، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام و دكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ومدير الجهاز التنفيذي ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وعدد من الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة بالمحافظة.

تطوير المنشآت التعليمية

وأشار «الغضبان» إلى أن محافظة بورسعيد تستعد للعام الدراسى الجديد 2023/2024 بتوفير كافة الإمكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، مع الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس، ورقمنة كل المصالح الحكومية ومن بينها المدارس ومكتباتها.

وتابع المحافظ: «تطورت أيضاً المباني حتى تتلاءم مع تحصيل الطالب لأكبر قدر ممكن من المعلومات في جو محيط مناسب لذلك، بالتزامن مع توفير معلمين مؤهلين لدعم الطالب وثقل خبراته واكتشاف مواهبه وتدعيمها».

وشدد على أن محافظة بورسعيد حققت معدلات تطوير كبيرة في مجال التعليم خلال الفترة الماضية، مشيدا بجهود العاملين في قطاع التعليم وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أفضل مناخ تعليمي للطلاب.

واستعرض محافظ بورسعيد مستجدات العمل بشأن جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدا على أهمية استمرار أعمال التطوير التي تشهدها عدد من المدارس حاليا وتكثيف العمل للتأكد من جاهزيتها.

انضباط العملية التعليمية

وشدد على كافة القيادات التعليمية بالمحافظة، ومديري المدارس بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس، لافتا أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية في كافة مراحل التعليم، وذلك للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم، مؤكدا أنه تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

وأكد ضرورة تكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية، منوها بأهمية تعاون أولياء الأمور مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر سناتر بيع العلم، وطالب كذلك مسئولي التعليم بفرض تواجد المعلمين خلال اليوم الدراسي.

ووجه محافظ بورسعيد رسالة لأولياء الامور والطلاب بضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة في تطوير العملية التعليمية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى تعليمي أفضل لأبنائنا قادة المستقبل، كما وجه مسئولي التعليم بتشكيل لجان من إدارة الحوكمة للمرور على المدارس والتأكد من جاهزيتها.