«الصناعة» تبحث تعزيز التعاون مع السويد.. وجذب الاستثمارات إلى مصر

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع جوهان فورسل، وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الدولية السويدي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات السويدية إلى السوق المصري، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين شركة فولفو السويدية وشركة MCV السويدية، لإنشاء مصنع للأتوبيسات في مصر.

حضر الاجتماع، السفير هوكان ايمسجورد، سفير السويد بالقاهرة، والسفير أحمد صبحي، سفير مصر في استوكهولم، ويحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

جذب المزيد من الاستثمارات السويدية إلى مصر

وقال الوزير، إنّ اللقاء تناول تشجيع جذب المزيد من الاستثمارات السويدية إلى مصر، خاصة في القطاع الصناعي، لافتا إلى أنّ توقيع المشروع الجديد بين شركة MCV وشركة فولفو السويدية يمثل ثمرة نجاح منتدى الأعمال المنعقد خلال شهر مارس الماضي بالعاصمة السويدية استوكهولم.

وأوضح سمير، أنّ اللقاء استعرض فرص التعاون الممكنة بين البلدين في مجالات الإنشاءات والرعاية الصحية، لافتا إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم للشركات السويدية العاملة بالسوق المصري.

من جانبه، أكد يوهان فورسيل، وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي، أنّ توقيع الاتفاقية الجديدة بين شركة فولفو وMCV يمثل نقلة نوعية في تاريخ الشركة السويدية، خاصة وأنّ التعاون سيكون بغرض التصدير للسوق الأوروبي، لافتا إلى أنّ هناك اهتماما كبيرا من الشركات السويدية للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة الحالية.