عمر خيرت نجم ختام مهرجان القلعة الخميس المقبل

يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات دورته 31 مساء الخميس 7 سبتمبر.

ويعزف الموسيقار عمر خيرت في العاشرة مساءً على مسرح «المحكى» مختارات من أهم مؤلفاته التي وضعها على مدار مشواره الفني الطويل، منها «العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زي الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا... وغيرها».

ويسبق حفل الموسيقار عمل خيرت، عرضاً لطلاب فصول الكورال بمركز تنمية المواهب يضم عددًا من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.

وتشهد الليلة الـ12 من فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، اليوم الثلاثاء، حفلًا للفنانة عبير نعمة، بجانب فقرة فنية للفنان محمد محسن تبدأ في تمام الساعة الـ10 مساء، بمصاحبة أوركسترا سيني السيمفوني، بقيادة المايسترو أحمد عويضة، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية.