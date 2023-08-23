عمر خيرت يتخذ الإجراءات القانونية ضد منظمي حفله بالقاهرة الجديدة

كشفت إدارة أعمال الموسيقار عمر خيرت، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المنظمة للحفل الذي كان من المُقرر إقامته في القاهرة الجديدة، أمس الثلاثاء، قبل أن يُعلن انسحابه بسبب مشاكل تنظيمية.

وقالت إدارة عمر خيرت، في بيانٍ صحفي: «تم اتخاذ قرار الانسحاب من الحفل بسبب الظروف غير المتوقعة التي حدثت بسبب تعاقد المتعاقد الأساسي معنا ـ مع شركة غير موثوق بها، لإدارة الخدمات اللوجستية للحفل دون علمنا».

غياب أفراد الأمن سبب إلغاء الحفل

وأوضحت: «أدى غياب أفراد الأمن والذي كان مزمع وجودهم إلى بيئة سادت فيها الفوضى والاضطراب، ما جعل من الصعب على الموسيقار الكبير الأداء وإمتاع جمهوره كما هو المعتاد، وهو القرار الذى لم يتم اتخاذه باستخفاف، ولكن كان من الضروري إعطاء الأولوية لسلامة الجميع».

كان من المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة والنصف، وشهدت بوابات الدخول تكدسا شديدا من الجمهور منذ السادسة وامتدت صفوف الحضور لمسافات طويلة أمام القاعة حتى يتسنى لهم الوصول للمقاعد المخصصة؛ والتى لم تكن كافية لتستوعب الأعداد الموجودة، مما آثار استياء الكثيرين وبدأت تتعالى الأصوات.

تدني مستوى التنظيم

وأكد البعض أن الرسم الموضح على الصفحة المخصصة بالحجز يظهر القاعة على أنها مدرجة عكس ما وجدوه من صفوف متساوية ممتدة بعرض القاعة التي تستوعب ما يقرب أو يزيد عن ألف فرد، ورغم ذلك كان هناك ما يصل إلى 4 آلاف شخص فى المكان.

وأشار بعضهم إلى تدنى مستوى التنظيم الذى لا يليق بقيمة الموسيقار الكبير الذى تتسم حفلاته التى تقام فى الأماكن العامة مثل «القلعة» وغيرها، بالاحترافية وحسن التنظيم.