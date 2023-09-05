الأمم المتحدة تشكر مدبولي على جهود مصر في «الهابيتات»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء مع ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات).

وخلال اللقاء، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة لـ ميمونة محمد على قيادتها المتميزة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ونجاحها في تحويل العجز المالي إلى فائض، فضلاً عن إعادة هيكلة الهابيتات بطريقة مكنتها من تعزيز أنشطتها.

وأعربت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن شكرها لمصر على دعمها ومساندتها لجهود الهابيتات، كما أكدَت تطلع البرنامج لفعاليات النسخة الثانية عشرة من اجتماعات المنتدى الحضري العالمي عام 2024، والتي تستضيفها مصر.

وخلال اللقاء، أطلعت ميمونة محمد، رئيس الوزراء، على آخر المستجدات الخاصة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مصر بشأن كل الأمور التنظيمية واللوجستية لاستضافة مصر لفعاليات المنتدى الحضرى العالمي، معربة عن ثقتها في أن مصر ستنظم نسخة متميزة من اجتماعات المنتدى، بعد نجاحها اللافت في تنظيم فعاليات COP27.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري.