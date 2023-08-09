خبير بيئي: قمة شرم الشيخ تمثل محاولة صادقة من مصر لحل أزمة المناخ

قال المهندس حمدي حشاد، المتخصص في قضايا البيئة، إن الأمم المتحدة حذرت من أن العالم تجاوز كل الأرقام التي لم ينبغي لنا أن نتجاوزها في التغيرات المناخية، من درجات الحرارة والعواصف والجفاف.

التغيرات ضربت العديد من المناطق

وأضاف «حشاد»، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، أن التغيرات ضربت العديد من المناطق، من المغرب وإسبانيا إلى كاليفورنيا والمكسيك، وللأسف هذا لن يتوقف الآن ما دامت سياسات العالم الاقتصادية تتجه نحو التصنيع بأي ثمن.

ولفت إلى أن قمة المناخ في شرم الشيخ كانت محاولة صادقة من السلطات المصرية لحل أزمة المناخ، لكن للأسف كبار المصنعين على مستوى العالم يصمون آذانهم عن الاستماع لأصوات العقل.