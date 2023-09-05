«اليونسكو»: 763 مليون شخص يفتقرون إلى مهارات القراءة والكتابة

أكد الدكتور خالد خضر مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، أنه على الرغم من التقدم الكبير في النهوض بمحو الأمية في جميع أنحاء العالم، لا يزال ما يقدر بـ763 مليون شخص تقريبا، يفتقرون إلى مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية، قائلا :«تمثل الإناث نسبة الثلثين، لذا فإن الحاجة ملحة لطرح استراتيجيات وبرامج مبتكرة لمحو الأمية، خاصة أن محو الأمية هو أساس التعلم مدى الحياة، بل هو جزء لا يتجزأ ليس فقط من الحق في التعليم، ولكن في الحق في الحياة، ولن نستطيع أن نرسي أسس المجتمع المستدام والسلمي، وإيقاف شعلة الحروب دون محو الأمية كحد أدني والتعلم المستمر كحق للجميع».

تعزيز مجتمع التعلم الحقيقي

وأضاف خضر، «من أجل تعزيز مجتمع التعلم الحقيقي، يجب أن تتحول أنظمة التعلم بعيدا عن الهياكل الصارمة والمجزأه نحو عملية التعلم مدى الحياة، المبنية على التعلم وتحسين المهارات طوال الحياة في الأماكن الرسمية وغير الرسمية»، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لجعل التعليم والتعلم أكثر انتشارا وسهولة وأكثر شمولا.

وأشار إلى أنّ المركز الإقليمي لتعليم الكبار في سرس الليان، وبالتعاون مع الجهات الشريكة من «مكتب اليونسكو بالقاهرة وهيئة تعليم الكبار، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني»، يحاول دائما تحقيق أهداف منظمة اليونسكو ووزارة التربية والتعليم، فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة والتعلم مدي الحياة للمتعلم الكبير.

التسرب المبكر من التعليم

وخلال الاحتفالية، استعرض الدكتور حجازى إبراهيم، مستشار الوزير لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة، عرض تقديمي عن «ملامح استراتيجية مصر الوطنية للتعلم مدى الحياة»، والتي استعرض خلالها مفهوم الأمية والتحرر منها والمعوقات التي تواجه المجتمعات من إحجام الأميين على التعلم والتسرب المبكر من التعليم، والفقر التعليمي، والارتداد إلى الأمية، والقناعات المجتمعية السلبية، مشيرا إلى أهمية توحيد الجهود للمجتمع المدنى للتغلب على الأمية.

كما استعرض الأهداف الرئيسية للمبادرة والحملات القومية لتعليم الكبار والبرامج والمحتويات التعليمية الموسعة، بالإضافة إلى استعراض ملامح لمنهجية عمل المبادرة لتكون متوازية ومتدرجة لتؤتى ثمارها وتحقق أهدافها.

وشهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات اليوم الدولي لمحو الأمية وتعليم الكبار، الذي ينظمه المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الدولي لمحو الأمية وتعليم الكبار، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، والدكتور محمد ناصف رئيس هيئة تعليم الكبار، والدكتور خالد خضر مدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار (اسفيك) مصر، والدكتور ماري آن تيريز منسون أخصائي برنامج التعليم بمكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، والدكتور حجازى إبراهيم مستشار الوزير لمحو الأمية والتعلم مدي الحياة، ولفيف من الخبراء في برامج تعليم الكبار في مصر.