«التعليم» تكشف موعد دفع القسط الأول للمصروفات الدراسية 2023-2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد القسط الأول للمصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023، بالقرار الوزاري رقم 163 والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني.

موعد أول قسط في المصروفات الدراسية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه يتم دفع المصروفات الدراسية لجميع المراحل التعليمية المختلفة على 3 أقساط في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، كما يلي.

- القسط الأول للمصروفات الدراسية في أكتوبر 2023.

- القسط الثاني للمصروفات الدراسية في يناير 2024.

– القسط الثالث للمصروفات الدراسية مارس 2024.

المصروفات الدراسية 2023-2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقرار الوزاري 163، المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية «رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية»، كما يلي.

- المصروفات الدراسية للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية 312,60 جنيه.

- المصروفات الدراسية للحلقة الإعدادية 212,60 جنيه.

- المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي العام 527’60 جنيه.

- المصروفات الدراسية من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام 512,60 جنيه.

- المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات 227,60 جنيه.

- المصروفات الدراسية لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات .. 212,60 جنيه.