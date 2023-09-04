«التعليم»: نسعى لتنمية مهارات الطفل وتمكينه من المساهمة في بناء وطنه

استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ لتعزيز سُبل التعاون ومناقشة آليات العمل المشتركة فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل ودعم حقوقه، وذلك في إطار المبادرة الوطنية «تمكين الطفل المصري».

وأكد الدكتور رضا حجازي على الدور المهم للمجلس القومي للطفولة والأمومة في تقديم أوجه الدعم والرعاية والحماية للطفل، مشيرًا إلى أنه انطلاقًا من هذا الدور تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى التعاون المثمر والبنّاء مع المجلس من أجل تحسين جودة حياة الطفل.

تمكين الطفل من المساهمة الفعالة في بناء المجتمع

وقال إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بدور رئيسي في تنمية مهارات الطفل المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة في بناء مجتمعه ووطنه، مشيدا بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للطفولة والأمومة في إطار تنفيذ المبادرة الوطنية «تمكين الطفل المصري»، التي تمت في مدينة العلمين بمحافظة مطروح، والتي بدأت في شهر مايو الماضي من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية لمدرسي الأنشطة اللاصفية والأخصائيين الاجتماعيين بالوزارة بهدف ترسيخ المعرفة والمهارات حول المشكلات السلوكية وكيفية تناولها وتعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال في مرحلتها الأولى، وشملت محافظات شمال سيناء وسوهاج والإسكندرية والجيزة.

إعداد الكفاءات للاستعانة بهم على مستوى جميع المدارس

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن هذه الشراكة ستمتد لتشمل جميع المحافظات إذ يتولى المجلس القومي للطفولة والأمومة العمل على إعداد الكفاءات وتدريب مدربين للاستعانة بهم على مستوى كافة مدارس الوزارة ليمتد أثر هذه الشراكة على كل أطفال مصر في كافة المراكز والقرى والنجوع.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا التعاون المشترك يأتي لضمان الاستدامة في بناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين في مجال تعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال، وبناء كوادر من المتطوعين من طلبة الجامعات في مجال تعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال، وتمكين الأطفال من ممارسة سلوكيات ايجابية تجاه أنفسهم وأقرانهم والمجتمع من حولهم، بالإضافة إلى تحسين وتوعية أولياء الأمور في مجال التربية الإيجابية لدعم السلوكيات الإيجابية للأطفال، فضلا عن بناء القدارت وإتاحة الفرص أمام الطفل المصري لتنمية مهارات الريادة والقيادة والابتكار.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أن التعاون بين المجلس ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو تعاون وثيق وممتد فهي من الوزارات الشريكة والمعنية بإنفاذ حقوق الطفل في محور مهم وحق من حقوق الطفل الأصيلة وهو حقه في تعليم جيد النوعية، موجهةً الشكر للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لجهوده لتطوير منظومة التعليم في مصر والنهوض بها، لافتة إلى الحراك الذي جرى في محافظة مرسى مطروح، والمحافظات الحدودية.

وأشارت إلى استكمال تنفيذ المبادرة لتمكين الطفل في مختلف أنحاء مصر، والتى بدأت في محافظة شمال سيناء، واستكمالا لهذه المبادرة، من المستهدف التنفيذ في محافظتي سيناء والإسماعيلية، من خلال إعداد خطة للتنفيذ للتربية الإيجابية وبناء القدرات، فضلاً عن تقديم حقائب تدريبية وتنظيم دورات تدريبة عن التربية الإيجابية.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد خطة للتربية الإيجابية وبناء القدرات للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإعداد كفاءات وتدريب مدربين من خلال فريق عمل من الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وإدراج الحقائب التدريبية واعتمادها من الجهة المختصة بالتدريب، وإعداد مسودة لمذكرة التعاون بين الجانبين في هذا الصدد.

وحضر اللقاء الدكتورة إیمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وراندة حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية.