النائبة ولاء التمامي: كلمة الرئيس السيسي كشفت جهود الدولة لدفع حركة التنمية

أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أنّ ملف السكان والزيادة السكانية أحد أكثر الملفات أهمية، ويحظى باهتمام الدولة خلال الفترة الأخيرة لحل كل التحديات، التي تواجه عملية البناء والتنمية والعمل على استغلالها في تنفيذ رؤية مصر 2030 والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة بكل قوة، قائلة إنّ الزيادة السكانية خطر حقيقي على منجزات التنمية.

التغيير في مصر سيحدث من خلال التكاتف والعمل بوعي

وقالت التمامي، في بيان اليوم، إنّ التغيير في مصر سيحدث من خلال التكاتف والعمل بوعي وفهم على تنظيم قدرات الدولة على عدد السكان، مشيرًة إلى أنّ القضية السكانية من أهم القضايا التي تعاني منها الدولة، وليست وليدة اللحظة، وإنما من عقود مضت لذا تبذل الدولة جهودًا هائلة لمواجهتها.

وأشادت عضو مجلس النواب بكلمة الرئيس السيسي في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، قائلة إنّها تكشف تركيز القيادة السياسية على القضايا الكبيرة التي تعرقل حركة التنمية، وفي مقدمتها الزيادة السكانية.

المؤتمر العالمي للسكان على أرض مصر

وأوضحت أنّ عقد المؤتمر العالمي للسكان على أرض مصر مكسب كبير للدولة، كما إنّه سيعمل على الخروج بتوصيات تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، واستعراض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور.