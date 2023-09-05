النائب أيمن محسب: المؤتمر العالمى للسكان فرصة واعدة للقطاع الخاص

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن المؤتمر العالمي للسكان الذي تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق توافق عالمي بشأن مواجهة قضية الزيادة السكانية، والتي تعد من أبرز المشكلات التي تؤثر على التنمية، في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف السكان، وتنمية الخصائص السكانية وكيفية استغلال الثروة البشرية فى عملية البناء والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

فوائد المؤتمر العالمي للسكان

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المؤتمر العالمى للسكان بمثابة فرصة واعدة لتعريف القطاع الخاص بالمشروعات التي تنفذها الدولة في القطاع الصحي، ومن ثم جذب الاستثمارات في مجال الصحة والدواء وحصول مصر على امتيازات، ومنح خاصة في المجال الصحي من أجل توفير كل الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

استضافة مصر لمؤتمر العالمي للسكان

وقال أيمن محسب، إن استضافة مصر لمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية والذى انطلقت فعالياته اليوم سيعمل على الخروج بنتائج وتوصيات مهمة تسهم في تحسين جودة حياة المواطن ليس في مصر فقط بل كل دول العالم عبر طرح رؤى وحلول لتطوير الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، ويعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وتسهيل وتذليل أي معوقات قد تواجه تمتع كافة المواطنين بتلك الرعاية الصحية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف الزيادة السكانية وتعمل على وضع سياسات جديدة لمواجهة أزمة الانفجار السكانى التي لم تعد قضية تخص مصر فقط بل تهم العديد من دول العالم التي لديها مشكلة كبيرة في الزيادة السكانية، ما يتطلب تخفيض معدلات النمو السكاني، نظرا إلى تأثير هذه المشكلة على التنمية.