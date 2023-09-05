عضو بـ«الشيوخ»: كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر العالمي للسكان «قوية»

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إن المؤتمر العالمي للسكان الذي تستضيفه مصر ويحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي بمثابة ملتقى دولي لتبادل الخبرات بين الدول وبعضها في مجال قضايا السكان والصحة، خاصة أنه يناقش توسيع القطاع الخاص في الاهتمام بقضايا السكان على مستوى الدول النامية والمتقدمة.

وضع مصر وتأثير تعداد السكان

أضاف في بيان له، أن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر جاءت قوية وبمنتهى الشفافية، إذ شرح وضع مصر حاليا وتأثير تعداد السكان على التنمية، موضحا أن تأثير تطور التعداد السكاني على الدولة كبير، ويجب أن نجد حلولا لهذه المشكلة.

وأشار إلى أن هذا الملتقى يعد فرصة مهمة لمصر كي تعرض على كل دول العالم من خلال الوفود المشاركة فى المؤتمر، حجم تقدم مصر في مجال الصحة ونجاح جميع المبادرات الصحية التي أطلقتها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المواطن.

وأضاف أن الدولة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على تنويع الخدمات الصحية للمصريين عبر إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تشمل كل فئات المجتمع المصرى، على رأسها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة صحة المرأة ومبادرة الكشف عن أورام الثدي ومبادرة القضاء على التقزم والسمنة والأنيميا لدى الأطفال ومبادرة علاج ضعف السمع للرضع وغيرها من المبادرات، وتمكنت من تحقيق تكامل بين الجهات والمؤسسات الصحية، بما يضمن تطوير شامل ومتكامل لتلك المنظومة الصحية.

الاستراتيجية الوطنية المحدثة للسكان

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، أن المؤتمر العالمي للسكان يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية المحدثة للسكان، والتي تؤكد ضرورة الاستثمار في البشر وضمان الحقوق الإنجابية تشمل تنظيم الأسرة بكل أبعاده وكيفية دمج خدماته مع الصحة الأولية، وكذلك توفير وسائل بطرق مختلفة غير تقليدية، والمشورة الشاملة والتسويق المجتمعي لتنظيم الأسرة بتوزيع الرائدات بشكل مختلف، وكذلك الاهتمام بالمسنين ووضع خطط للتعامل مع تلك الفئة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أطلقت استراتيجية جديدة تتعلق بالتعليم والتعلم والتوعية المجتمعية بالمخاطر الصحية، وكيفية الحفاظ على الصحة، وأصبح هناك استفادة كبيرة من الثروة البشرية في مصر لتحقيق مزيد من التقدم.