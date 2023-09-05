مدحت صالح يكشف عن بدء التحضير لحفل «الأساتذة 2».. 29 سبتمبر الجاري

كشف الفنان مدحت صالح، عن بدء التحضير لحفل «الأساتذة 2» بعد نجاح الحفل الأول، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على «إنستجرام».

مدحت صالح يعلن عن حفل «الأساتذة 2»

شارك الفنان مدحت صالح، جمهوره بصورة من التحضير للحفل، وعلق عليها: «بدء الترتيب والتحضير لحفل الأساتذة 2، وانتظروا الجديد 29 سبتمبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.. بحبكم».

الحفل الأول من مشروع الأساتذة

يذكر أن الفنان مدحت صالح كان قد أحيا الحفل الأول من مشروع الأساتذة على خشبة دار الأوبرا المصرية، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا، في 31 يوليو الماضي، وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه المميزة وأغاني كبار نجوم الزمن الجميل، ومنها صافيني مرة، وأسمر يا أسمراني، وتملي في قلبي.