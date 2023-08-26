مدحت صالح يعلن موعد الحفل الجديد من مشروع «الأساتذة»

أعرب الفنان مدحت صالح، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بدورته الـ31، الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وينقل مباشرة عبر شاشة قناة الحياة، مشيرا إلى أن حفله القادم ضمن مشروع «الأساتذة» سيكون يوم 29 سبتمبر المقبل.

وقال بعد انتهاء الحفل: «أنا بحب الحفلة دي من قلبي، وبستناها من سنة للسنة، بحس بالتعب اللي بيتعبه الجمهور علشان يوصل لحد مكان الحفلة، وببقى جاي وكلي حماس ورغبة وحب، أني أقضي معاهم وقت ممتع وجميل، وده بيحصل على مدار سنين كتير».

وأكمل مدحت: «الحفلة بتاعة مهرجان القلعة بستناها بجد، وبحبها بجد، وببقى جاي وأنا مبسوط نفسيا».

الأغنيات القديمة وارتباط مدحت صالح بها

وعن أدائه الأغنيات القديمة قال: «بحن للشغل القديم، لأني اتربيت عليه، وبقى جزء من تكويننا ووجداننا وثقافتنا، وكل ما بسمع أعمال أساتذتنا نقدر من خلالها نتعلم».

مشروع الأساتذة

أما عن مشروع الأساتذة أوضح: «سيستمر مشروع الأساتذة، بجهز شغل بياخذ وقت، وقلت المرة اللي فاتت 16 أغنية أخذوا وقت كبير، لدي حفلة 29 سبتمبر، وستكون جزء ثاني من الاساتذة كي يسعد الجمهور».