مدحت صالح: «الشركة المتحدة واقفة في ضهري ودائما داعمة لي وللفن المصري»

وجه مدحت صالح الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد بث حفله من مهرجان القلعة على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة «الحياة».

وقال مدحت: «فيه ناس كتير بتبقى قاعدة في البيوت، مش بيبقى عندها فرصة إنها تحضر حفلات نظرا لظروف، وأحب أحيي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة، لأنهم واقفين جنبي بشكل كبير أنا مقدرش أنكره».

رسالة الشركة المتحدة

أكمل مدحت صالح خلال لقاؤه بعد الحفل على قناة الحياة: «الشركة المتحدة تقدم رسالة أنها توصل الحفلات للناس اللي مش قادرة تروح الحفلات، أنا شخصيا من المطربين ومن الناس اللي بيحبوا الهوا، وبحب الحفلات المذاعة مباشرة، الحفلات دي بتدي حالة من التفاعل، والجمهور بقى تفاعله كبير».

حضور عربي كبير

أضاف: «اتفاجئت بحضور الجمهور الكبير من الدول العربية، وأحب أقول لهم، مصر بيتكم، يا رب تفضلوا على طول مبسوطين».

ويذكر أن مدحت صالح قدم عددا كبيرا من أغنياته، من بينها برمي السلام، ابن مصر، كوكب تاني، شط إسكندرية، وغيرها.