محاضر بـ«الوطنية للتدريب» يطلب تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في العالم

طالب الدكتور محمد عزت حجازي استشاري تحسين الإنتاجية بمشروع سكور، ومحاضر بالأكاديمية الوطنية للتدريب، بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري حول العالم مما سيساعد المصنع والمصدر المصري للوصول إلى الأسواق العالم.

الصناعات القائمة والمتعثرة

جاء ذلك خلال كلمته بلجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة.. الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

أوصى عزت في التوسع في المشاركة في المعارض الدولية مما يساعد على ترويج المنتج المصري ، مشيرا إلى أنه لابد من أن يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص والحكومي في هذا المجال، مطلبا الاهتمام بالجودة وشهادات الجودة التي تساعد في التصدير.

وطلب عزت من الجهات المعنية بمزاولة التصدير والمجالس التصديرية وصندوق تنمية الصادرات وغيرها من الجهات المعنية بالتصدير أن يستمعوا بعضهم البعض ويكون هناك تعاون بينهم .

المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

وبدأت اليوم فعاليات جلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، ملف ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، كما تناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلي والخارجي، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

المحور السياسي

وشهدت جلسات المحور السياسي يوم الأحد الماضي، مناقشة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، مناقشة قضية حرية الرأي والتعبير، حيث أكد عدد من السياسيين والحقوقيين على أن حرية الرأي والتعبير هي أداة رئيسية شرعية للنظام السياسي لتماسك المجتمع وتضامنه لمنع الاختراق الداخلي للوضع الداخلي، وطالبو خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني بإصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات.