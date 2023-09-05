مقرر لجنة الدين العام في الحوار الوطني: لا بد من حلول واقعية لأزمات الاقتصاد

رحب الدكتور طلعت خليل، أمين حزب المحافظين ومقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني، بالحضور من ممثلي الأحزاب السياسية والحضور المشاركين.

فعاليات جلسة الدين العام وعجز الموازنة

وقال خليل، خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي تعقد لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، إنّ معدلات البطالة بين الإناث مرعبة بشكل كبير، مضيفا أنّ الإشكالية الكبري في فقه الأولويات، وأنّ الديون على مصر منذ فترات طويلة وغاب عنها فقه الأولويات، والوضع الاقتصادي مربك لأي أحد وليس الحكومة الحالية، ولابد من حلول واقعية والاعتراف بالمشكلات الواقعة.

جلسات الحوار الوطني

وكانت مناقشات جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بدأت بمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وجلسة اليوم هي الرابعة للجنة الدين العام وعجز الموازنة، وبدأت بالسلام الوطني بحضور أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي القوى السياسية، وكذلك ممثلي الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية.