المقرر المساعد للجنة التضخم بالحوار الوطني: نبحث عن أسباب الأزمة

أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أهمية العمل على بحث أسباب التضخم في مصر بشكل حقيقي دون البحث عن حلول خارجية.

همية أن نقف على واقع ومعايير التضخم بشكل عام

جاء ذلك خلال كلمته بلجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، مؤكدا أهمية أن نقف على واقع ومعايير التضخم بشكل عام، ومن ثم النظر له يكون من معيار التصارع من ناحية ومن معيار الأسباب من ناحية أخرى.

ولفت مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، إلى أنّ معيار التسارع في التضخم متعدد من ناحية التضخم الزاحف والثائر، وتصل نسبته لـ10% سنويا، والتضخم المفرط يكون بـ50% معدل زيادة شهريا.

مناقشة حقيقية للأسباب

وأكد أنّ معيار الأسباب متعدد، ومن هذا المنطلق علينا في مصر من واقع مناقشات الحوار الوطني، أن نكون أمام مناقشة حقيقية للأسباب وليس البحث من أجل حلول خارجية لا تتناسب مع الواقع المصري، مشيرا إلى أنّ الواقع المحلي يحتاج للنظر على مستوى الطلب والأجور والكود وعلاقة التضخم الحالي، والظواهر المحيطة مثل عجز الموازنة والدين العام وغيرها من الظواهر حتى نكون أمام سياسات جديدة تعالج واقع التضخم المصري الحالي.