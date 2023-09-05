رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أيمن محسب بـ«الحوار الوطني»: أطالب بتعديل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق

كتب:

محمد أباظة
05:58 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

طالب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني؛ بضرورة التحكم في الأسواق وضبطها للسيطرة على عمليات الاحتكار التي يفرضها البعض.

أزمة التضخم وغلاء الأسعار

وأوصى «محسب» خلال كلمته في جلسة مناقشة أزمة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني؛ بضرورة زيادة عدد المفتشين من قبل وزارة التموين لفرض الرقابة الصارمة على الأسواق، والتصدي لمحاولات غش الأسعار والتلاعب بها ومنع عملية الاحتكار.

لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني

وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني إلى أن تكلفة مفتشي التموين ليست كبيرة مقارنة بما يفقده المواطن من أموال نتيجة الغش التجاري واحتكار التجار للسلع وعملية ارتفاع الأسعار بالأسواق.

وطالب أيضا بتعديل قانون حماية المستهلك لتعزيز دوره الذي بات إشرافيا فقط، بالإضافة إلى التعامل مع فكرة المواد الخام ولو بصناعات خفيفة تحسن استغلالها، والتوسع في فكرة الإعفاء الضريبي لما له من تأثير كبير في مواجهة التضخم، ونشر التوعية بمفهوم حسن وترشيد الاستهلاك.

اقرأ المزيد:

عضو التنسيقية في الحوار الوطني: يجب توطين الصناعة المحلية لتلبية احتياجات السوق

مقرر لجنة الدين العام في الحوار الوطني: لا بد من حلول واقعية لأزمات الاقتصاد

مقرر مساعد المحور الاقتصادي بـ«الحوار الوطني»: خطة للتعامل مع الدين العام

بدء الجلسة الرابعة للجنة الدين العام وعجز الموازنة في الحوار الوطني بحضور أوروبي
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.