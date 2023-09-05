«الصحة»: مصر عملت على مواجهة الزيادة السكانية منذ 60 عامًا

كشف الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإسكان وتنمية الأسرة، أن التجربة المصرية في مواجهة الزيادة السكانية طويلة، مشيرا إلى أن الدولة فتحت الملف منذ 60 عامًا.

مواجهة الزيادة السكانية

وأضاف «حسن» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك دولا بدأت مع مصر في مواجهة الزيادة السكانية، وهي سنغافورة وتركيا وإيران وكوريا وأغلقت الملف بعدما نجحت فيه.

وشدد مستشار وزير الصحة، على أن مصر حققت نجاحًا في ملف الأسرة، بحسب لغة الأرقام التي لا تكذب، موضحا أن عدد المواليد انخفض من 2.7 مليون طفل في 2014 إلى 2.2 مليون مولود في 2022، وأن الدولة المصرية أنفقت المليارات على إنشاء البنية التحتية والمدارس والمستشفيات.

«الصحة»: الاستراتيجية الواضحة سبب النجاح

وحول أسباب نجاح الدول السابق ذكرها في ملف الزيادة السكانية، أكد أنها امتلكت استراتيجية واضحة وإطارا مؤسسيا قويا، إلى جانب أهمية رؤية القيادة السياسية لهذا الملف، موضحا أن الزيادة السياسية تلتهم كل عائدات التنمية، مشيرا إلى أنه حتى يشعر المواطن بما تحققه الدولة من إنجازات، يجب خفض معدلات المواليد.