عمرو حسن: انطلاق «القومي لتنمية الأسرة» فرصة لإغلاق ملف الزيادة السكانية

قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن انطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور رئيس الجمهورية، يعني أن مصر أمام فرصة تاريخية حتى تغلق ملف الزيادة السكانية تماما.

وأضاف حسن، في مداخلة عبر تطبيق زووم، ببرنامج اليوم، على قناة DMC، من تقديم الإعلامية سارة حازم، أنّ مصر تتعامل مع هذا الملف منذ 57 سنة، ورغم أن دولا كثيرة بدأت مع مصر، إلا أنها أنهته منذ 15 سنة وأكثر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث مرارا وتكرارا عن خطورة هذ الملف، ووصفه بأنه تحدي التحدي.

المشكلة الحقيقية للملف

تابع مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن مشكلة هذا الملف، تكمن في علاقة معدل النمو السكاني بمعدل النمو الاقتصادي، إذ يجب أن يقل معدل النمو الاقتصادي، عن معدل النمو السكاني، حتى يستطيع المواطن في الشارع الإحساس بثمار التنمية الاقتصادية، وما تضطلع به الدولة.

منظور تنموي شامل

وأردف، أن الدولة المصرية تتعامل في هذا الملف من منظور تنموي شامل حيث تم وضع حوافز إيجابية لتشجيع السيدات على استخدام وسائل منع الحمل والالتزام بطفلين والتحول الرقمي والشمول المالي، وبالتالي فإن هذا المشروع مختلف تماما عن الأساليب التي كانت تتعاطى بها الدولة مع ملف الزيادة السكانية خلال السنوات الماضية.

وأوضح عمرو حسن، أن هذا المشروع يتكون من 5 محاور هي التمكين الاقتصادي، التشريعي، الثقافي والإعلامي، الخدمي، والتحول الرقمي، لافتًا إلى أن المشروع شهد ربط السكان والتنمية وتوفير فرص عمل والتعامل مع الأسر لا الأفراد.