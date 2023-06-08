عضو التنسيقية: منصة الحوار الوطني تجاوبت مع مقترحاتنا في ملف الزيادة السكانية

قال الدكتور إيهاب محمد نبيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن منصة الحوار الوطني كانت متجاوبة تماما بالنسبة للأطروحات الخاصة بالتنسيقية والحلول التي اقترحتها في ملف الزيادة السكانية، لافتًا إلى أن الحوار الوطني حقق زخما كبيرا، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم الحوار الوطني، إذ يحاول أن يسمع كل الأفكار الموجودة في الشارع المصري، وأن تكون هناك حلول لكل المشكلات.

وأضاف «نبيل»، خلال حواره مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «جرى اقتراح عدد من الحلول مثل إنشاء وزارة مستقلة للسكان تنفصل عن وزارة الصحة حتى تكون قادرة على التحكم تماما في ملف النمو السكاني».

وتابع عضو التنسيقية: «يجب توعية الأفراد سواء في المحافظات الحدودية أو المحافظات النائية، لأن أكثر زيادة سكانية في المحافظات الحدودية تكون في المحافظات التي يقل فيها مستوى التعليم والتوعوية، لأن هناك بعض الموروثات فيها تتسبب في زيادة عدد أفراد الأسرة وعدد الأبناء، وهو ما يجعلهم يعملون في سن صغيرة من أجل زيادة دخل الأسرة».

وأكد: «نحاول أن نقلل عدد السكان بشكل كبير، ولكن هناك معوقات تحدثنا عنها في هذا الإطار، مثل قلة مستوى الوعي وسن الزواج المبكر، كما أن الحملات الإعلامية لتنظيم الأسرة بدأت تقل جدا، كما قلّ عدد الأطباء الذين يقدمون خدمة منع الحمل أو تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية، إضافة إلى بعض المفاهيم الدينية الخاطئة».