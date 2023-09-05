مجلة ألمانية ترصد حياة الراحل محمد الفايد في 10 صور

رصدت مجلة «دير شبيجل» الألمانية حياة رجل الأعمال المصري محمد الفايد الذي توفي عن عمر 94 سنة في 30 أغسطس 2023 بعد نحو 26 عاما من وفاة ابنه دودي الفايد في حادثة مع الأميرة ديانا في باريس عام 1997، وكتبت المجلة عنوانا لتقريرها «الملياردير المثير للجدل.. الأب الحزين».

في هذه الصورة التي التقطت عام 2001، يظهر الفايد مبتسما في هارودز مع المطربتين فيليبا جيوردانو (يسار)، وشارلوت تشيرش (يمين) والعديد من الدببة.

يظهر الملياردير هنا مع الملكة إليزابيث الثانية في معرض ويندسور الملكي للخيول في مايو 1997.

لقد كان الفايد دائمًا مثيرًا للجدل. حصل رجل الأعمال على المال بشكل رئيسي من خلال الزواج من أخت تاجر أسلحة، وكانت هناك تناقضات عندما استحوذ على متجر هارودز (مقابل 615 مليون جنيه إسترليني).

ثروة محمد الفايد

وعلى الرغم من التحقيق الذي أجرته وزارة التجارة والصناعة البريطانية والذي خلص إلى أن الفايد كذب بشأن مصدر ثروته، فقد سُمح له بالاحتفاظ بالمتجر وتم تصويره هنا في أبريل 2008 مع الممثل توني كيرتس، الذي كان يعرض أعماله الفنية في متجر هارودز.

لم يكن توني كيرتس هو النجم الوحيد الذي بدا وكأنه يستمتع بالتقاط الصور مع الفايد، هنا تقف صوفيا لورين بجانب الملياردير.

الفايد يظهر مع مادونا خلال حملة لجمع التبرعات لبرنامج المنح المدرسية في كينت، إنجلترا.

شراء نادي فولهام

في عام 1997 اشترى الفايد ناديًا لكرة القدم، وصعد نادي فولهام بعد أربع سنوات - وبفضل عدة ملايين من آل فايد - إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي عام 2013، باع الملياردير النادي مرة أخرى، لم يقم الفايد بتكوين صداقات في كرة القدم الإنجليزية فقط، ومن بين أمور أخرى، دعا إلى وضع حد أقصى لأجور لاعبي كرة القدم وانتقد إدارة اتحاد كرة القدم والدوري الممتاز.

وأصبح محمد الفايد معروفا لدى عامة الناس باعتباره والد دودي الفايد الذي توفي في حادث في باريس في 31 أغسطس 1997 مع الأميرة ديانا.

ديانا ودودي يظهران في هذه الصورة التي التقطتها كاميرا أمنية في فندق ريتز في باريس في 30 أغسطس 1997.

تم تصميم نصب تذكاري لدودي الفايد وأميرة ويلز في هارودز في عام 2005.

الفايد قبل جنازة الأميرة ديانا وقيل إنه لم يتغلب على وفاة ابنه واتهم العائلة المالكة البريطانية بالتسبب في حادث السيارة المميت.

الفايد يقف أمام المحكمة العليا في لندن في 2 أكتوبر 2007: حققت المحكمة في وفاة الأميرة ديانا ودودي الفايد، والتي خرجت التحقيقات بأن السائق كان مخمورا وديانا ودودي لم يرتديا أحزمة الأمان ولا توجد أي تفاصيل أخرى لذا توقف الفايد عن اتخاذ أي إجراء آخر معلقا: «لقد طفح الكيل».