«قفل اللعبة».. محمد صلاح يبحث عن منافس جديد في الدوري الإنجليزي

«هل من منافس؟».. قد يكون لسان حال الأسطورة الكروية محمد صلاح، الذي لا يكل أو يمل من تحطيم الأرقام القياسية، ولأنه بات على مشارف إنهاء التحديات كافة، أو كما تقول لغة كرة القدم «قفل اللعبة»، اتخذ سبيلًا جديدًا بتحطيم إنجازاته الفردية.

محمد صلاح يسيطر على الإنجازات بالبريميرليج

ليس جديدًا على محمد صلاح التهام الأخضر واليابس داخل ملاعب كرة القدم، ولكن المفارقة كانت في تحطيم أرقامه القياسية الخاصة به، ما حققه في أثناء خوض مباراة ليفربول وأستون فيلا، التي أطلقت عليها بعض الصحف «مباراة الوداع»، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة اتحاد جدة.

محمد صلاح دخل التاريخ مجددًا، بعدما وضع اسمه كأول لاعب يسجل أو يصنع في 10 مباريات تواليًا، على مستوى الدوري الإنجليزي، محطمًا رقمه القياسي الشخصي، الذي سجله في الفترة بين أغسطس إلى ديسمبر، عام 2021، عندما ساهم في 15 مباراة على التوالي، ما يعني أن اللاعب يتعين عليه النظر إلى الأرقام القياسية التي حققها من أجل تحطيمها مرة أخرى، ليصعب على أي لاعب من بعده الوصول إليها.

لا يخفى دور جماهير ليفربول، في دعم محمد صلاح وقيادته للوصول بعيدًا بقميص الريدز، إلى جانب رفض جميع العروض المغرية المقدمة له، من قبل اتحاد جدة، ما ظهر جليًا في مظاهرة مشجعي «الريدز» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حب الفرعون المصري: «محمد صلاح لاعب ويستاهل تجي له عروض من الأنديه بالعالم وشي طبيعي أي نادي سعودي يفاوض»، وأضاف آخر: « إقرار أقر أنا عماد حفناوى المواطن المصري باننى ادعم محمد صلاح في كل اختياريه واعتبره من الآن بطل قومى في مجال كرة القدم خصوصا والرياضة بشكل عام.. خليك زى ما أنت انت بتعمل عظمه يا صلاح الفلوس مش كل حاجة ومينفعش تشتري كل حاجة.. هناك أشياء لا تشترى منها محمد صلاح».

وقال مشجع آخر: «محمد علي كلاي كان خير سفير للإسلام في أمريكا والعالم القرن الماضي. وفي القرن الحالي محمد صلاح خير سفير للإسلام وللعرب وللمصريين في العالم اجمع شكرا مو صلاح».