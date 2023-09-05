حكاية «البيت الأحمر» منزل ينجو من حرائق هاواي ويتحول إلى حمام عمومي

بيت وحيد صارع النيران التي التهمت منازل وأشجار ولاية هاواي الأمريكية، وتسببت في تحول أكثر من 3088 منزلاً إلى رماد باللون الأسود، ولكن أمام المشهد المروع، ظهر مبنى واحد مكون من طابقين بلونيه الأبيض والأحمر يقف منتصباً دون خدش وجدرانه شامخة وسط محيط محترق.

نجاة المنزل الأحمر.. واقعة تشبه الأساطير

المنزل الصامد أثار حيرة كل مَن شاهده، ليطلق المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عليه اسم: «البيت الأحمر الذى نجا من حرائق هاواي»، وتداولت الواقعة التي تشبه الأساطير.

ووسط تلك الغرابة، خرج جار هذا البيت برواية تغاير ما انتشر عن «البيت الأحمر»، وعن الأسرة التي تسكنه ولم تتأثر بالحرائق المحيطة، ولم يندهش ألفى باسورتو، أحد سكان جزيرة هاواي الأمريكية المُحترق منزله، فى حديثه مع «الوطن» من حال «البيت الأحمر أو البيت المعجزة»، وقال إنه ليس بيتاً تعيش فيه أسرة كما يُشاع: «إن حقيقة انتشار صور المنزل الأحمر الذى يعيش فيه مواطنون هي كاذبة، وأنه ليس بمنزل بل حمّام عام يستخدمه الجميع، خاصة أصحاب القوارب والصيادين الموجودين على الشاطئ».

تامورا: مهارة جدي في البناء أنقذت المنزل الأحمر من الحريق

ونجاة هذا البيت من الحرائق فسّرتها باتي تامورا، وهى تنتمى للعائلة الممتلكة لهذا البيت، فى تصريحات سابقة لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بأن جدها بنى هذا المنزل من الأسمنت من خلال تجربته مع الحشرات والعفن الجاف في هاواي، وأرجعت الصمود إلى مهارة جدها الفائقة في البناء.