بعد اتهام الديمقراطيين لتغير المناخ.. «الكهرباء» سبب حرائق هاواي

التزم المشرعون الديمقراطيون، الذين ألقوا باللوم في حرائق الغابات الأخيرة في هاواي على تغير المناخ، ردًا على طلبات التعليق، عندما سؤلوا عن الأدلة التي تثبت مسؤولية شركة الطاقة الرئيسية في الولاية.

اتصلت شبكة «فوكس نيوز» بعدة مشرعين هم السيناتور إد ماركي، وجيف ميركلي، والسيناتور ديك دوربين، والنواب رو خانا، وكوري بوش، الذين كانوا من بين الأصوات التي قالت أن الحرائق المدمرة نتجت عن ظاهرة الاحتباس الحراري وهي من صنع الإنسان.

رد «خانا» تجاهل المشرعون الآخرون الطلبات، بعد أن قالت مقاطعة ماوي، في ولاية هاواي، في بيان أن الحرائق اندلعت بسبب خطوط الكهرباء.

وقالت مقاطعة ماوي في بيان، أعلنت فيه دعوى قضائية الأسبوع الماضي: «تزعم الدعوى القضائية المقدمة ضد المقاطعة أن المدعى عليهم تصرفوا بإهمال من خلال الفشل في إيقاف تشغيل معداتهم الكهربائية على الرغم من التحذير الأحمر الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في السابع من أغسطس»، وذلك بحسب شبكة فوكس نيوز

وأضاف البيان أن «الدعوى القضائية تزعم أيضًا أن خطوط الكهرباء التي تعمل بها شركة هاواي للكهرباء قد أشعلت الوقود الجاف مثل العشب والأغصان، مما تسبب في نشوب الحرائق، وأيضًا الفشل في صيانة النظام وشبكة الكهرباء، مما تسبب في حدوث أعطال نظامية أدت إلى اندلاع ثلاثة حرائق مختلفة في الثامن من أغسطس».

ووفقًا للدعوى القضائية المرفوعة بالمقاطعة، فشلت شركة هاواي للكهرباء، والشركات التابعة لها، التي تزود هاواي بمعظم احتياجاتها من الكهرباء، في اتباع بروتوكول إيقاف تشغيل المعدات الكهربائية ما سمح لخطوط الكهرباء المعطلة بالتسبب في إشعال حرائق متعددة في وقت سابق من هذا الشهر.

يذكر أن الحرائق اودت بحياة ما لا يقل عن 115 شخصًا، وفقًا لأحدث الأرقام، ولا يزال مئات آخرون في عداد المفقودين.