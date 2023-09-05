برلمانية: التحالف الوطني يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية

أشادت النائبة غادة الضبع، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشددة على أن القانون يهدف إلى تشجيع العمل الأهلي في مصر وبصورة منظمة.

وقالت النائبة في بيان، إن القانون يهدف إلى تعميق مفهـوم التطـوع فـي الـعمـل الأهلي وتنمية المجتمع، كما يستهدف تعبئة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وثمنت عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تنظيم التحالف للعديد من المبادرات مثل كتف بكتف وابدأ التي تساهم في إنشاء المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للمواطنين، إضافة إلى العديد من قوافل المواد الغذائية والقوافل الطبية.

وشددت النائبة غادة الضبع، على أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يعد حماية كبيرة للمؤسسات التي تعمل تحت مظلة التحالف، إذ يساهم القانون في تقنين أوضاع التحالف وتفعيل دوره بشكل أوسع على كافة المحاور، وخاصة أنه يقوم بالعديد من الأنشطة المتعددة التي تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن والمجتمع.

وذكرت أن التحالف يساهم في أداء أفضـل للـخـدمات العامـة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، والعمـل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع.