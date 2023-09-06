ماذا تعني كلمة «بهارات»؟.. الاسم الجديد المحتمل لدولة الهند

شغلت الهند محط أنظار الجميع مؤخرا بإعلانها كونها ثاني دولة في العالم تنجح في تحقيق هبوط لسفينة لها على القطب الجنوبي للقمر ولكن أيضا شغلت العالم بسبب نية البلاد تغيير اسمها من الهند إلى بهارات.. ما القصة ؟

أصل كلمة بهارات

تعني كلمة «بهارات»، هي كلمة من اللغة السنسكريتية القديمة، ومشتقة من كلمة «بهاراتام» والتي تعني «أرض الجنوب»، وظهرت هذه التسمية في 26 يناير 1950، وقت ظهور دستور الهند وتم اختيار الاسم الرسمي للبلاد «بهارات».

تسمية بهارات

وتعود تسمية «بهارات» إلى زمن الإمبراطور «بهاراتا» المعروف باسم الفاتح الأول لشبه القارة الهندية بأكملها - الهند وجمهورية الهند، وكان هذا الشخص عظيما وغزا وحكم شبه القارة الهندية بأكملها، وكانت إمبراطوريته تُسمى «بهاراتفارشا»، والتي امتدت من جبال الهيمالايا إلى البحر.

كلمة «بهارات» في تاريخ الهند

بحسب الكتب والنصوص الهندية القديمة فـ «بهارات» اسم ملك قديم حكم مملكة أسطورية، وأعطى الأرض اسمها، ومذكور اسم «بهارات» في الدستور الرسمي للبلاد، ويتم استخدام المصطلح للإشارة إلى الهند بالمعنى التقليدي للتركيز على تراثها التاريخي والثقافي العميق.

لماذا تستخدم بهارات؟

وتستخدم «بهارات» للإشارة إلى الهند في العديد من اللغات الهندية، بما في ذلك الهندية والسنسكريتية، وترمز الكلمة أيضا إلى وحدة الهند وتنوعها، مما يعكس تاريخ البلاد الغني ونسيجها الثقافي.

واستخدمت حركة الاستقلال في البلاد المصطلح على نطاق واسع لتأكيد الهوية الثقافية والتاريخية للهند أثناء سعيها للاستقلال عن الحكم البريطاني، ويستخدم اسم «بهارات» بجانب «الهند» كاسم رسمي في البلاد لتسليط الضوء على تراث البلاد.