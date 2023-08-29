«الأرصاد»: منخفض الهند الموسمي سبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة

تشهد البلاد ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة بين 2-3 درجات على جميع الأنحاء، خلال طقس الأيام المقبلة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة والحرارة المحسوسة، حتى مطلع الأسبوع المقبل، نظرا لاستمرار تأثير الكتل الهوائية المصاحبة لمنخفض الهند الموسمي، وذلك وفقًا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنّ الطقس سيكون حارًا على القاهرة وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتصل نسبة الرطوبة على القاهرة الكبري لـ90%، و95% على السواحل الشمالية الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري، وبين 60-40% على محافظات جنوب الصعيد.

درجات الحرارة الأربعاء 30-8-2029

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 31-8-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 1-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.