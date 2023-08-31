«رويترز»: الرئيس الصيني لن يحضر قمة مجموعة العشرين في الهند

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، نقلا عن مصادر بأن الرئيس الصيني، شي جين بينج، لن يذهب إلى قمة مجموعة العشرين في الهند، وبدلا من ذلك من المتوقع أن يمثل الصين رئيس مجلس الدولة، لي تشيانج.

عقد قمة العشرين يومي 9 و 10 سبتمبر في نيودلهي

وقالت وكالة «رويترز»: «من المرجح أن يغيب الرئيس الصيني شي جين بينج عن قمة مجموعة العشرين المقررة الأسبوع المقبل في الهند، ومن المتوقع أن يمثل رئيس مجلس الدولة لي تشيانج، الصين في القمة يومي 9 و 10 سبتمبر».

وتولت الهند رئاسة مجموعة العشرين من 1 ديسمبر 2022، إلى 30 نوفمبر 2023، ومن المقرر عقد قمة قادة مجموعة العشرين على مستوى رؤساء الدول و الحكومات يومي 9 و10 سبتمبر 2023، في نيودلهي، بحسب «رويترز».

ما هي مجموعة العشرين؟

وتعد مجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، ويمثل 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم، ويهدف إلى معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي، وتخفيف آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة.