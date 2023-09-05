إشادات واسعة بغناء ابنة ماجد الكدواني «بنت أبويا» مع إسعاد يونس

ردود فعل واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، على ظهور الفنان ماجد الكدواني، خاصة بعدما فاجأته الإعلامية إسعاد يونس، باستضافة ابنته ساندرا، في الحلقة، وغنت أثناء دخولها الاستوديو أغنية «بنت أبويا» التي جاءت ضمن أحداث مسلسل «موضوع عائلي» الجزء الثاني.

ظهور ماجد الكدواني مع إسعاد يونس

وتوالت التعليقات من الجمهور على ظهور الفنان ماجد الكدواني، مع إسعاد يونس، في الفيديو عبر الصفحة الرسمية لبرنامج «صاحبة السعادة» على قناة «dmc»، على «فيس بوك»، وكان من بينها: «حقيقي الأب ده شيء عظيم في حياة بنته، قادر يطلعها سوية وقادر يخليها تعاني باقي عمرها»، وتعليق آخر: «فنان قدير ومحترم، ربنا يبارك في عمرك».

وقال ثالث: «المحترم والعبقري، السهل الممتنع ماجد الكدواني»، وذكر آخر: «إنسان وفنان محترم، تأثرت بمشاعره تجاه ابنته، فعلا الأب هو اللي ربنا مسخره لأولاده يكون سندهم وضهرهم في الدنيا»، وتعليق آخر: «إنسان وفنان محترم جدا جدا جدا، ربنا يبارك فيه ويحفظه».

ابنة ماجد الكدواني تفاجئ والدها في الاستوديو

ودخلت ابنة ماجد الكدواني، الاستديو، وتفاجأ والدها بها، إذ لم يتوقع تواجدها، وبكى من سعادته، ثم قبّل يد إسعاد يونس، واحتضن ابنته، معبرًا عن سعادته بوجودها.