وزير النقل الأسبق: مشروعات البنية التحتية في عهد السيسي غير مسبوقة

قال الدكتور جلال مصطفى السعيد، وزير النقل الأسبق، إن ما حدث من مشروعات بمجال النقل والبنية التحتية في عهد السيسي كان أمرًا غير مسبوق، وهذه المشروعات أصبحت أحد مكتسبات الدولة المصرية، وتهدف إلى تهيئة الدولة لتكون جاذبة للاستثمار من خلال إعداد موانئ بشكل كبير، وشبكة نقل على أعلى مستوى.

المشروعات التي حدثت في مجال البنية التحتية كانت مطلوبة

وتابع «السعيد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الثلاثاء، أن المشروعات التي حدثت في مجال البنية التحتية كانت مطلوبة لأن جذب أي مستثمر جديد لن يحدث إلا من خلال إعداد بنية تحتية قوية، وهذا الأمر حدث بالفعل خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع كبير جدًا، ويصب في صالح الدولة المصرية، ومن الضروري استغلال هذه المدينة الجديدة للعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

حجم الاستثمار الأجنبي

وأشار إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي وصل لـ7 مليارات دولار، وهذا الرقم لا يزال هزيلاً وفي حاجة لمضاعفته خلال السنوات المقبلة، من خلال تسهيل الحصول على الأراضي، وإنشاء الشركات، وتسهيل خروج الأموال لكي يشعر المستثمر بالأمان في إدخال أو خروج أمواله أو تصفية شركته أو اللجوء إلى التحكيم.