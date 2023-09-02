معهد تكنولوجيا النقل يقبل دفعة جديدة.. بشرى سارة لـ«علمي رياضة» والدبلومات

يسعى طلاب الثانوية العامة والدبلومات للحصول على شهادات عليا تؤهلهم على الأقل للحصول على فرص عمل، لذا أعلنت وزارة النقل عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة «علمي رياضة»، وكذلك المدارس الثانوية الفنية بنظام الـ3 سنوات «شعبتي الكهرباء والميكانيكا»، وما يعادلها لنفس العام الدراسي فقط، للدراسة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل.

شروط الالتحاق بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل

وحددت وزارة النقل شروط الالتحاق بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل، وجاءت على النحو التالي:

- يتم ترشيح الطلاب عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في نفس سنة حصوله على المؤهل، وفقا للحد الأدنى للقبول، دون الحضور لمقر المعهد.

- اجتياز اختبارات القبول التي تحددها إدارة المعهد، والتي تشمل الاختبارات الآتية: «رياضية وطبية وسمات».

- ألا يزيد سن الطالب عن 22 عاما في أول أكتوبر 2023.

- تفرغ الطالب للدراسة بالمعهد.

تفاصيل الدراسة بمعهد تكنولوجيا النقل

وحول تفاصيل الدراسة بالمعهد ومميزاتها، أوضحت وزارة النقل أن مدة الدراسة بالمعهد تستمر 4 سنوات، ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس في التخصص (بنظام «2+2» طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 262، الصادر بتاريخ 17-8-2023، مشيرة إلى إمكانية إكتفاء الطالب بالحصول على درجة الدبلوم الفني فوق المتوسط بعد أول عامين من الدراسة، أو استكمال الدراسة للحصول على البكالوريوس.

أقسام الدراسة بالمعهد والوظائف المتاحة

وتنقسم الدراسة بالمعهد إلى قسمين وهما:

- قسم «تكنولوجيا ميكانيكا الوحدات المتحركة» ويؤهل لوظائف قائد قطار، وتكنولوجى ميكانيكا ديزل، وتكنولوجى كهرباء.

- قسم «تكنولوجيا التحكم والإشارات الكهربية» ويؤهل لوظيفة تكنولوجي إشارات أو تحكم بالهيئة أو نظم الجر الكهربائى بهيئة الأنفاق والمشروعات الحديثة للنقل السككي.

مميزات الدراسة بالمعهد

وأثناء الدراسة بالمعهد يحصل الطلاب على تدريبات عملية مع الدراسة الأكاديمية، تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل وخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقطاعات النقل ذات الصلة فور تخرجه واستيفائه الاشتراطات اللازمة.

ويتبع المعهد العالي لتكنولوجيا النقل، وزارة النقل، وتشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويقع بمدينة وردان بمحافظة الجيزة، وتكون الدراسة فيه بنظام الإقامة فيه والإعاشة الداخلية للدارسين؛ بهدف تخريج دفعات من المتخصصين في مجالات النقل المختلفة، وبخاصة السكك الحديدية، قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، وذلك فى ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع النقل وبخاصة النقل السككي.