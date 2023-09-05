«النقل» تبحث آخر مستجدات «خط رورو» لتسهيل حركة التجارة بين مصر وإيطاليا

أكدت وزارة النقل، عمق العلاقات مع الجانب الإيطالي وأهمية التعاون الحالي المشترك في مجالات النقل المختلفة مثل العقد الموقع مع تحالف «يوروجيت الألماني وكنتشيب إيطاليا وخط هاباج لويد» لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط والتعاون في تمويل جانب من مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح.

تطوير منظومة النقل البحري لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة

ونوهت الوزارة في تقرير لها إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل البحري لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار التقرير إلى أنه تم بحث مع السفير الإيطالي بالقاهرة آخر المستجدات الخاصة بتسيير خط رورو لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف بين ميناء دمياط وميناء تريستا بإيطاليا، مؤكداً على الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتسيير هذا الخط وضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة به خاصة وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا.

المواني المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا

كما تعتبر المواني المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع التذكرة الموحدة وكارت النقل الذكي والذي سيقوم بتنفيذه تحالف ترانس اي تي التابعة لوزارة النقل المصرية وشركة المافيفا الإيطالية من خلال التعاقد مع جهاز النقل البري الداخلي والدولي خلال الفترة القادمة