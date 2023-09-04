«النقل»: توسيع شبكة الطرق الرئيسية لتصل إلى 30 ألف كيلومتر

فسّرت وزارة النقل، أسباب التوسع في شبكة الطرق والكباري الجديدة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، موضحة أنَّه يتم فقد 8 مليارات دولار سنوياً نتيجة حرق وقود السيارات بسبب الانتظار مع الدخول والخروج من القاهرة وعدم كفاءة شبكة الطرق والكباري القديمة ظلت لسنوات طويلة دون أي تطوير.

العمل على إنشاء العديد من المحاور والكباري

وقالت وزارة النقل، في تقرير حديث لها، إنَّ هذه الأسباب عجلّت من العمل على تطوير الطرق والكباري بجميع المحافظات من الشمال للجنوب، وتحسين ترتيب مصر على مستوى العالم في جودة الطرق، لذا تقرر تزويد الشبكة الرئيسية من الطرق لتصل إلى 30 ألفًا و500 كيلومتر، بجانب العمل على إنشاء العديد من المحاور والكباري.

ومن ضمن المحاور التي تمّ إنشاءها مثل محور 30 يونيو ومحور الجلالة، إلى جانب الطرق الجديدة مثل طريق «بني سويف - الزعفرانة» والطريق الدائري الأوسطي وطريق «شبرا - بنها» وطريق «كفر الشيخ - دسوق»، إذ وضحت وزارة النقل، أنها كلها طرق جديدة في الجبال أو أضيق الحدود في الأراضي الزراعية.

خلق مسارات تنمية جديدة

كما تمّ تطوير 10 آلاف كيلومتر من الطرق القديمة لحل مشاكل مرورية، وخلق مسارات تنمية جديدة مع تسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى المحافظات، فضلاً عن جذب مزيد من الاستثمار لمختلف المحافظات.

عملت وزارة النقل، على إنشاء 12 كوبري جديد في وقت واحد على طريق «إسكندرية الزراعي»، ومنها كوبري عرب الرمل وواجهور، لتسهيل حركة المواطنين في مختلف المحافظات كالقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة، بجانب كباري طويلة لخدمة القرى والمدن على جانبي الطريق.