نسمة محجوب ولينا شماميان في مهرجان القلعة الليلة

تتوالى فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ31، بالعديد من الحفلات الغنائية المميزة التي يحييها كبار النجوم، حيث انطلقت الحفلات يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس.

نسمة محجوب ولينا شماميان نجوم القلعة

ويشهد مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، حفل جديد الليلة، يحييه الفنانة نسمة محجوب، وينطلق في تمام الساعة الثامنة مساء على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين.

وبعد فقرة الفنانة نسمة محجوب ستنطلق فقرة أخرى تحييها الفنانة لينا شماميان في تمام الساعة العاشرة مساء، بمصاحبة فرقتها الموسيقية، وتقدم خلالها عددا كبيرا من أغنياتها المميزة.

يذكر أنّ مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، شهد هذا العام مشاركة عدد كبير من الفنانين، منهم مدحت صالح وهاني شاكر وياسين التهامي وهشام عباس وسيمون وغالية بن علي ومصطفى حجاج وأحمد جمال ومصطفى شوقي وآخرين.