نسمة محجوب تحيي حفلا بمهرجان القلعة غدا للعام السادس على التوالي

كشفت الفنانة نسمة محجوب، عن تفاصيل إقامتها حفلا ضمن مهرجان القلعة بعد غدا الموافق الأربعاء، قائلة إنها تنتظر حفلات مهرجان القلعة من عام لآخر كونها تشعر بالسعادة بمشاركتها فيه، مشيرة إلى أنها شاركت بفعاليات المهرجان على مدار 6 سنوات متتالية، وجهزت كثيرا من أغانيها لحفلها بالمهرجان مثل: «يا محروسة، حكاية شعب من موكب الموامياوات، الحب المستحيل من فيلم الكنز، التتر من مسلسل ليالي أوجيني وغيرهم».

مهرجان القلعة يبعث طاقة إيجابية

وأضافت «محجوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» عبر قناة الحياة: «إقامة الحفلات في هذا المكان له مكانة كبيرة بالنسبة لي، والجمهور في مهرجان القلعة يأتي لكي يسعد ويتمتع بالأجواء هناك»، متابعة أن مهرجان القلعة يبعث طاقة إيجابية لدى الجميع خاصة كل محبي الفن والموسيقى الأصلية.

حفلات مهرجان القلعة

وتابعت: «الناس بتبقى جاية عايزة تقضي وقت جميل فبتتفاعل مع حفلات المهرجان وهذا ما يزيد الحفلات جمالا وسعادة وبهجة لجميع الأطراف»، مضيفة أن الحفل عندما يكون مقتصر على جمهور معين يجبر الفنان على اختيار أغاني محددة تتناسب مع هذا الجمهور، أما لو الجمهور عام فمن الممكن على الفنان تغيير خطة الحفلة الخاصة به.