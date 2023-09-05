بعد أيام من إعلان الانفصال.. هل تم الصلح بين أحمد سعد وعلياء بسيوني؟

أسبوع مضى على إعلان علياء بسيوني، الزوجة الرابعة للفنان أحمد سعد، خبر الانفصال والطلاق، بعد زواج دام نحو 3 أعوام، إذ فاجأت جمهوره ومحبيه بالخبر من خلال خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، متحدثةً عن الأسباب التي دفعتها نحو ذلك، فيما قرر الأخير التزام الصمت، حتى عاد وشارك الجمهور مقطع فيديو ظهرت خلاله في مقاطع رومانسية، خلال إحدى الحفلات التي أحياها.

تساؤلات كثيرة أثيرت من قبل جمهور أحمد سعد، بعد مشاركته مقطع الفيديو التي تظهر فيه علياء بسيوني، حتى ظن البعض أن المياه عادت لمجاريها بين الثنائي.. ويمكن متابعة التفاصيل من هنا.